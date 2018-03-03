Погибшие при стрельбе в Мичиганском университете были родителями убийцы

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Два человека, погибших при стрельбе в Мичиганском университете США в пятницу, являются родителями 19-летнего стрелка, сообщается в заявлении на сайте учебного заведения.

По данным местного телеканала 9&10 News, афроамериканец Джеймс Эрик Дэвис-младший использовал оружие своего отца, который служил в полиции.

Утром в пятницу произошла стрельба в Мичиганском университете (Central Michigan University). Полиция сообщила о двух жертвах стрельбы, территорию кампуса закрыли. Подозреваемый скрылся с места преступления. Правоохранители рекомендовали местным жителям не покидать свои дома, на данный момент поиски подозреваемого ведут около 100 полицейских.