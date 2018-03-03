ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (23)

Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Украинские силовики два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за минувшие сутки, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За прошедшие сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметра", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенного пункта Калиново. Уточняется, что по территории республики было выпущено 12 мин.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки восемь раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, двое получили ранения.

Как сообщает в субботу пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы "восемь прицельных обстрелов позиций ВСУ". "Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще двое… защитников получили ранения", — уточняется в сообщении.