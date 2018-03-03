Документы вместо "воплей в конгрессе": Путин ответил на список Мюллера

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Власти США, обвинившие 13 россиян во вмешательство в американские выборы, должны вместо "воплей в конгрессе" предоставить официальные документы, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

"Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть", — сказал Путин. Его слова приводятся в обратном переводе с английского.

На замечание ведущей канала Меган Келли, что у нее есть диплом юриста, Путин объяснил: "Люди, которые хорошо образованы, должны понять, что мы в России не можем уголовно преследовать никого, кто не нарушил законы России. Вы должны понять, что требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации. Дайте нам документ, официальное требование".

"Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США", — заключил он.

Список Мюллера

Офис специального прокурора США Роберта Мюллера, который расследует так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году, в феврале опубликовал обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в совершении этого преступления.

Документ, который в офисе Мюллера готовили девять месяцев, содержит около 40 страниц и 13 фамилий россиян. Все они во главе с ресторатором Евгением Пригожиным, по данным спецпрокурора, хотели, но так и не смогли повлиять на результаты президентских выборов в США.

Москва не исключает, что ответит на возможные санкции США против россиян из "списка Мюллера". Замглавы российского МИД Сергей Рябков напомнил, что власти всегда реагируют на подобные меры.

"У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории", — заявил дипломат.

Иллюзия из "лихих 90-х"

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что русофобская политика Запада, выразившаяся в различного рода обвинениях и "наскоках", родилась из-за шока, который западные политики испытали от краха у них иллюзий о вседозволенности в отношении России.

"Эта иллюзия укреплялась в "лихие 90-е", когда у нас работали западные, американские, европейские советники в самых разных ключевых министерствах, когда проводилась приватизация по их лекалам", — сказал глава дипломатического ведомства.

Но в 2000-е годы Россия "стала осознавать, что она не является страной, появившейся только что из ниоткуда, а страной — с тысячелетней историей", которой люди гордятся, указал министр.

"Это оказалось шоком для тех, кто был в плену иллюзий о вседозволенности в отношении России. Они от этого шока, по-моему, до сих пор не могут прийти в себя", — отметил Лавров, добавив, что "вот тогда и пошли все нынешние "наскоки" и "вмешательства".

В качестве примера он привел американское расследование о мифическом "вмешательстве" в выборы.