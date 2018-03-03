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В мире

В Китае хотят обсудить вопрос о разрешении семьям иметь третьего ребенка

05:4803.03.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКитай. Архивное фотоКитай. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 3 мар – РИА Новости. Китайские законодатели в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте могут обсудить дальнейшие социальные реформы, и в частности, вопрос о возможности позволить семейным парам иметь третьего ребенка, пишет государственное издание Global Times.

Беременная
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Осенью 2015 года власти Китая приняли решение отменить политику "одного ребенка", существующую с конца 1970-х годов. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда отметил, что это решение поможет сбалансировать население и обеспечить развитие страны.

Предложение выдвинул представитель южной китайской провинции Гуандун, адвокат Чжу Леюй, обосновав его обеспокоенностью, что Китай может стать страной с низкой рождаемостью, если не сможет необходимым образом сбалансировать свою политику касательно численности населения.

"Между ожиданиями и эффектом от отмены политики "одна семья — один ребенок" существует большое расхождение, это привело не к стремительному росту численности населения, а наоборот – снижению уровня рождаемости", — заявил Чжу Леюй.

Согласно данным государственного статистического бюро, в 2017 году в Китае родились 17,23 миллиона детей, что на 630 тысяч меньше, чем годом ранее, уровень рождаемости снизился на 0,52%. При этом, в 2016 году уровень рождаемость был самым высоким с 2000 года, однако эксперты связывают это явление не с отменой ограничений, а с тем, что в 2015 году семейные пары не хотели заводить детей скорее из-за следования приметам китайского гороскопа. Символом 2015 года была овца (или коза), а в Китае год овцы считается не самым благоприятным для рождения ребенка.

Уилл Смит. Архивное фото
© AP Photo / Kevork Djansezian/Pool
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В свою очередь эксперт в области демографических вопросов Хуан Вэньчжэн заявил изданию, что только лишь разрешение рожать третьего ребенка не решит проблем с сокращением рождаемости в стране, по его мнению, "Китай должен полностью отказаться от своей политики планирования деторождения, чтобы поспособствовать увеличению рождаемости".

По его прогнозу, в последующие 10 лет рождаемость в Китае будет значительно сокращаться, что в свою очередь может стать серьезной угрозой для экономического развития страны уже через 20 лет, если КНР продолжит реализацию "политики двух детей".

В конце 1970-х годов Китай внедрил политику "Одна семья — один ребенок", чтобы контролировать рост населения, разрешив семьям в городах иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. Однако со временем эта политика привела к демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения.

В 2013 году власти пошли на ослабление политики, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье. Теперь же второго ребенка смогут иметь все семьи.

По предварительным оценкам китайских властей, около 90 миллионов семей подпадают под "политику двух детей", что позволит увеличить население до 1,45 миллиарда человек к 2030 году.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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stepanida3489
Ну да, пускай приблизят конец света))) сейчас там в масках пока ходят, а потом будут прям в роддомах выдавать противогазы и баллоны с кислородом!
07:56
03.03.2018
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stepiss2824
Ну,правильно.после выборов им кусок соседнего государства отдадут,введут беспошлиную таможню на ввоз товаров в нашу страну,в крым рванут(да там и вправду здОрово).чего не плодиться-размножаться?ну,а мы когда-то тоже были первыми в мире,всё меняется.это нормально.
07:32
03.03.2018
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