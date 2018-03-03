На Филиппинах родился "мальчик-единорог"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На Филиппинах родился мальчик с энцефалоцеле — врожденным пороком развития черепа, из-за которого у него на голове образовалась опухоль, похожая на рог. Об этом пишет Daily Mail.

Seven-week-old baby has a 'horn' growing from his head https://t.co/lyM3aAzUNm — Daily Mail Online (@MailOnline) 2 марта 2018 г.

Врачи не выявили аномалию во время беременности, поэтому заболевание стало неожиданностью для родителей младенца.

Отмечается, что опухоль не задела головной мозг и оказалась доброкачественной. В больнице уверяют, что после операции мальчик должен пойти на поправку.

Энцефалоцеле — вид черепно-мозговой грыжи, встречающийся у одного из пяти тысяч новорожденных. Проявляется видимым выпячиванием на стыке костей и сопровождается различными симптомами в зависимости от размеров и локализации