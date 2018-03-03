В Багдадской тюрьме находятся 57 россиянок и около ста их детей

ГРОЗНЫЙ, 3 мар – РИА Новости. В центральной женской тюрьме Багдада, по последним данным, содержится 57 гражданок России и около ста их детей, помещенных туда после освобождения правительственными силами подконтрольных ИГ* территорий, сообщил РИА Новости в субботу член Совфеда РФ, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Ранее Сабсаби, возглавляющий рабочую группу по возвращению российских женщин и детей на родину, заявил журналистам, что в багдадской тюрьме находятся свыше 100 российских женщин и детей. Женщины ждут суда по обвинению иракских властей в терроризме и незаконном пересечении госграницы Ирака. Они были вывезены на Ближний Восток мужьями, примкнувшими к ИГ*, и после их смерти брошены на произвол судьбы.

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что в одной из тюрем Багдада находятся 22 русскоговорящие женщины и 49 детей, они предположительно могут быть гражданами РФ.

"Я трижды посещал центральную женскую тюрьму Багдада в поисках наших соотечественниц и их детей. У меня на руках имеется поименный список женщин – гражданок России и их детей, который я сам лично составлял и которых видел. В этом перечне 57 фамилий женщин и около ста их детей", — уточнил сенатор.

По его словам, список пополнялся по мере поступления женщин в тюрьму.

"Сначала у нас был список из 35 женщин с детьми, три дня назад он пополнился еще 22 россиянками с детьми, вызволенных из плена отрядов ополчения в результате долгосрочных поисков и переговоров властей Ирака при содействии рабочей группы по поиску российских детей и женщин в зоне ближневосточного конфликта", — отметил Сабсаби.

Он подчеркнул, что среди заключенных женщины из разных российских регионов и городов: Москвы, Тюмени, Нижневартовска, Волгоградской и Брянской областей, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Татарстана.

Сабсаби рассказал, что опытные адвокаты, нанятые по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, защищают интересы россиянок, собирают доказательства их непричастности к террористической деятельности, поскольку многие из них имеют по несколько детей, в том числе и грудных. Очевидно, что они занимались исключительно уходом и воспитанием малышей.

На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Позже процедура возвращения из Ирака россиян, побывавших на территории ИГ*, осложнилась. Как сообщал Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины и девочки с 14 лет обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение границы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.

Процесс возвращения россиян на родину начался после того, как в начале августа 2017 года Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

*Террористическая организация, запрещенная в России.