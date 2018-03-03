Путин ответил на обвинения во "вмешательстве" России в выборы в США

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Власти США, обвинившие 13 россиян во вмешательстве в американские выборы, должны вместо "воплей в конгрессе" предоставить официальные документы, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

"Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть", — сказал Путин. Его слова приводятся в обратном переводе с английского.

На замечание ведущей канала Меган Келли, что у нее есть диплом юриста, Путин объяснил: "Люди, которые хорошо образованы, должны понять, что мы в России не можем уголовно преследовать никого, кто не нарушил законы России. Вы должны понять, что требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации. Дайте нам документ, официальное требование".

"Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США", — заключил он.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее обвинил 13 граждан России, среди которых Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, и 3 юридических лица в попытках вмешаться в выборы в Соединенных Штатах, при этом никаких доказательств их вины не было предоставлен.

Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".