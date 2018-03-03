Посольство России в Уругвае ответило на слухи о связях с "кокаиновым делом"

Дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию (38)

МОНТЕВИДЕО, 3 мар — РИА Новости. Посольство РФ в Уругвае опровергло связь между дипломатическим ведомством и "кокаиновым делом", заявив, что подобные "вымыслы" очерняют успешное сотрудничество России со странами Латинской Америки.

"Ссылки на некий след между "кокаиновым делом" в Аргентине и российским Посольством в Уругвае являются самыми настоящими вымыслами, очерняющими результаты успешного сотрудничества между Россией и дружественными нам странами Латинской Америки", — говорится в заявлении пресс-службы посольства, поступившем в РИА Новости.

В посольстве подчеркнули, что расследование по данному делу является "исключительной прерогативой следственных органов", и призвали обращаться к официальным комментариям правоохранителей, как к достоверному источнику информации.