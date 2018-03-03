КЗЖ доволен освобождением узбекского репортера после 19 лет тюрьмы

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) заявила в пятницу, что приветствует освобождение в Узбекистане бывшего репортера Юсуфа Рузимурадова после 19 лет заключения.

"Комитет защиты журналистов подтвердил сегодня, что Юсуф Рузимурадов, журналист, проведший наиболее долгий срок в тюрьме среди всех журналистов мира, был освобожден в Узбекистане в конце февраля. CPJ призвал власти страны предпринять дальнейшие шаги по улучшению климата для СМИ, сняв обвинения с двух других независимых журналистов, которые должны предстать перед судом 5 марта", — говорится в заявлении организации.

Родственники Рузимурадова подтвердили CPJ его освобождение. Рузимурадов, бывший репортер газеты "Эрк", провел 19 лет в тюрьме по обвинению в антигосударственной деятельности.

Организация заявила также, что журналист-фрилансер Бобомурод Абдуллаев и блоггер и экономист Хаёт Насриддинов должны предстать перед судом в Ташкенте на следующей неделе — эту информацию подтвердили организации родственники Абдуллаева. Журналистам, которые обвиняются в сговоре с целью свержения конституционного строя, грозит до 20 лет тюрьмы.

"Мы вздохнули с облегчением после того, как Юсуф Рузимурадов был наконец освобожден в Узбекистане… но мы возмущены глубокой несправедливостью, которая лишила его 19 лет жизни", — заявила представитель CPJ Нина Огнянова. Она выразила надежду, что будут сняты обвинения и с Абдуллаева и Насриддинова.