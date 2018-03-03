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В мире

"Он пугает, а нам не страшно". Угрозы Трампа уже не воспринимают всерьез

08:0003.03.2018
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп в Вашингтоне
© REUTERS / Kevin Lamarque

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно угрожал другим странам и их лидерам, не стесняясь откровенно агрессивной риторики. Обещал даже нанести ядерный удар. РИА Новости разбирается, готов ли 45-й президент США на столь решительные действия.

Северная Корея

Ни одна страна мира не подвергалась такой яростной критике со стороны Трампа, как КНДР. Атмосфера противостояния нагнеталась в течение всего минувшего года. Пхеньян раз за разом проводил испытания ядерных зарядов и пуски ракет, дальность которых все увеличивалась и уже теоретически достигла территории США. Наращивал угрозы и американский президент, суля непокорному лидеру страны Ким Чен Ыну "огонь и ярость" и заявляя, что в Белом доме "ядерная кнопка больше".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп готов к переговорам с КНДР "только на подходящих условиях"

До силовых действий так и не дошло. Отправленное в апреле минувшего года в район Корейского полуострова ударное соединение ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" развернулось и взяло курс к берегам Австралии. Напряжение спало, когда Пхеньян и Сеул договорились выступить на зимней Олимпиаде вместе. КНДР приостановила ракетно-ядерные испытания, при этом Ким заявил, что намеченная программа выполнена. Южная Корея добилась отмены совместных с США военных учений. Новый виток напряженности возник уже после завершения Игр в Пхёнчхане, когда Вашингтон 23 февраля ввел самый масштабный пакет санкций, направленных против северокорейских судоходных и торговых компаний. Пхеньян назвал их "актом войны".

Иран

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп не раз резко высказывался в адрес Ирана, обвиняя предыдущую американскую администрацию Барака Обамы за участие в "ядерной сделке" между Тегераном и "шестеркой" международных посредников. По мнению Трампа, эта договоренность позволила иранскому руководству безнаказанно продолжить работы по созданию ядерного оружия. Он называл ее "худшей сделкой в истории", грозил выйти из соглашения и развалить его.

© AFP 2018Акция протеста с требованием продолжить дипломатические отношения с Ираном в Вашингтоне
© AFP 2018
Акция протеста с требованием продолжить дипломатические отношения с Ираном в Вашингтоне

Вступив в должность, Трамп попытался реализовать обещания. Минфин США внес в список террористических организаций иранский Корпус стражей исламской революции, Вашингтон пригрозил Тегерану ужесточением санкций. Однако Трамп был вынужден приостановить введенные прежде ограничительные меры против Ирана и признать, что Тегеран выполняет условия "ядерной сделки". И хотя американский президент продолжает настаивать, чтобы страны Европы "исправили жуткие недостатки" соглашения с Ираном, его позиция не находит поддержки в Старом Свете. Многие значимые европейские компании успели заключить с Ираном крупные контракты и активно осваивают перспективный рынок.

Куба

Трамп считает серьезной ошибкой Обамы нормализацию отношений с Кубой. США проявили непростительную слабость, пойдя на смягчение режима санкций и восстановление дипломатических отношений с Гаваной, не добившись от нее изменения политики в отношении прав человека и свободы слова, освобождения политзаключенных и прекращения преследования диссидентов, утверждает он.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма

Уже через две недели после переезда в Овальный кабинет 45-й президент США распорядился полностью пересмотреть американо-кубинские отношения. Летом он подписал директиву, отменяющую часть решений Обамы. Численность дипломатических миссий в обеих странах была значительно сокращена, возникли трудности с оформлением виз. Однако консульские отделы посольств работают, хоть и в сокращенном составе, а американские авиакомпании и круизные лайнеры перевозят туристов. Но все же осталось в силе эмбарго в отношении Острова свободы и ужесточены меры против нелегальных кубинских мигрантов. Трамп заявил, что не закроет тюрьму для террористов в Гуантанамо.

© AP Photo / Lynne SladkyПрезидент Дональд Трамп подписывает исполнительный приказ об отношениях с Кубой
© AP Photo / Lynne Sladky
Президент Дональд Трамп подписывает исполнительный приказ об отношениях с Кубой

Китай

Накануне и в начале своего президентства Трамп много раз нападал на Китай, обвиняя его руководство едва ли не в экономическом терроризме и называя эту страну "финансовым манипулятором". Грозил затруднить путь китайским товарам на американский рынок, намеревался всячески препятствовать высоким темпам экономического развития КНР и обвинял Пекин в поддержке северокорейского режима.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Китай признал, что Трамп безнадежен

Однако гневная антикитайская риторика так и не вылилась в реальные действия. Глава КНР Си Цзиньпин — один из первых мировых лидеров, с кем президент США поспешил установить отношения: сначала путем телефонных переговоров, затем лично, в ходе прошлогоднего визита Си в Соединенные Штаты. Тогда Трамп попытался надавить на Си Цзиньпина, сообщив за обеденным столом во Флориде, что американские ракеты ударили по сирийской авиабазе Шайрат. Но на восточного гостя это не произвело особого впечатления.

Трамп не прекращает словесные атаки на Пекин. В январе в своем первом обращении к конгрессу он назвал Китай и Россию "главными противниками США". Хотя парой месяцев раньше, после визита в Поднебесную, он обвинил в "нечестном бизнесе" (имея в виду высокие темпы роста китайской экономики) не руководство КНР, а предыдущие американские администрации. В то же время Трамп считает, что в будущем Вашингтон достигнет "прекрасных торговых отношений" с Пекином.

Сирия

В начале пути нынешний американский президент критиковал своего предшественника и его администрацию за то, что, сосредоточившись на свержении режима Башара Асада в Сирии, они способствовали разрастанию гражданской войны в этой стране и усилению террористических формирований ИГ*, "Джебхат ан-Нусра"* и других. Трамп выражал готовность сотрудничать с Россией в установлении мира в Сирии и называл главной своей задачей победу над терроризмом. Однако после того, как в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб неизвестные произвели химическую атаку, в результате которой погибли мирные жители, Трамп резко изменил свое отношение к Дамаску. Хотя виновных в этой трагедии не выявили, он поспешил возложить вину на Асада и приказал ударить по сирийскому военному аэродрому, с которого якобы поднимались самолеты, вооруженные боеприпасами с зарином. Потом были удары по позициям сирийских войск.

© AP PhotoТранспортировка пострадавшего во время химической атаки в Хан-Шейхуне в госпиталь города Рейханлы, Турция
© AP Photo
Транспортировка пострадавшего во время химической атаки в Хан-Шейхуне в госпиталь города Рейханлы, Турция

Но после разгрома сирийскими правительственными войсками при поддержке российских ВКС основных сил террористов Дональд Трамп поспешил приписать победу себе. "Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке", — заявил он в декабре. Но в том же месяце высокопоставленные американские чиновники в Европе и США распространили информацию о том, что администрация Трампа готова отказаться от требования отставки Асада — по крайней мере до 2021 года, когда в стране состоятся президентские выборы.

Пакистан

Первого января Трамп обрушился в Twitter на Пакистан. Получая миллиарды долларов американской помощи, руководители этой страны "отвечали только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры — идиоты", написал он. По словам главы Белого дома, Исламабад предоставляет убежище террористам, "за которыми мы охотимся в Афганистане", и почти не помогает Америке. "Довольно!" — завершил он свой эмоциональный твит. Через пару дней Госдеп официально объявил, что США прекращают помощь Пакистану в области безопасности.

© AP Photo / Fareed KhanСожжение флага США в Карачи после твита Дональда Трампа о Пакистане. 2 января 2018
© AP Photo / Fareed Khan
Сожжение флага США в Карачи после твита Дональда Трампа о Пакистане. 2 января 2018

Пакистанское военное ведомство твитнуло в ответ: "Пакистан, как союзник по антитеррору, бесплатно предоставлял США сухопутную и воздушную коммуникацию, военные базы и разведывательную помощь, которая последние 16 лет помогала уничтожать "Аль-Каиду"*. Но американцы ничего не давали нам в ответ, кроме оскорблений и недоверия. Они сквозь пальцы смотрят на межграничные убежища террористов, убивающих пакистанцев".

Катар

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Gregorio Borgia
Трамп: Катар "исторически был спонсором терроризма", пора это остановить
В начале июня 2017 года ряд ближневосточных и островных государств в Индийском океане объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Эмират обвинили в поддержке терроризма, экстремистской враждебной идеологии и вмешательстве в дела арабских государств. Позже к ним присоединились другие страны региона, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства в Катаре. Некоторые государства прекратили с этой страной морское и авиационное сообщение, выслали катарских дипломатов и подданных эмирата. К бойкоту страны подключился и Дональд Трамп, который призвал Доху прекратить финансирование экстремистских группировок. При этом американский президент заявил о том, что Катар "исторически занимался финансированием терроризма на очень высоком уровне".

Мало-помалу инцидент сошел на нет, а в конце января катарские власти сделали примирительный жест, предложив Соединенным Штатам расширить военное присутствие на своей территории. Теперь между Дохой и Вашингтоном действует объемистая программа сделок в оборонной сфере на сумму в 24,7 миллиарда долларов.

Венесуэла

В августе 2017 года Трамп пригрозил Венесуэле военным вмешательством. Это произошло после того, как продолжительный экономический кризис и вызванная им гиперинфляция привели к нехватке товаров первой необходимости в стране. Попытки оппозиции, выигравшей выборы в 2015 году, отстранить от власти президента Николаса Мадуро привели к кризису политическому. В созванное президентом Учредительное собрание вошли только его сторонники, США обвинили режим Мадуро в установлении диктатуры и ввели санкции против него и ряда чиновников.

Предшественник Мадуро Уго Чавес не раз обвинял Соединенные Штаты в попытках вмешаться во внутренние дела Венесуэлы и допускал весьма оскорбительные характеристики в адрес американских политиков. Угрозы свои в действие Трамп так и не привел, а Венесуэла первой в мире выпустила национальную криптовалюту.

© AFP 2018 / Federico ParraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время церемонии запуска продаж криптовалюты "Петро"
© AFP 2018 / Federico Parra
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время церемонии запуска продаж криптовалюты "Петро"

Россия

Предвыборная риторика Трампа изобиловала миролюбивыми пассажами в адрес России. Он выражал готовность сотрудничать с Москвой по целому ряду направлений, важнейшее из которых — разгром террористов в Сирии. Накануне своей инаугурации он говорил о возможности отмены санкций против России в обмен на договоренности по ядерному разоружению. Однако его дружелюбие натолкнулось на шквал обвинений со стороны демократов и наиболее рьяных однопартийцев-республиканцев. Трампа и его окружение заподозрили в "ангажированности" Кремлем. Последовала серия сенсационных обвинений, начались расследования "российского вмешательства" в выборы. Одного за другим Трамп потерял ряд ключевых игроков из своей команды, павших жертвами шумных скандалов.

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018
© REUTERS / Win McNamee/Pool
Трамп в обращении к конгрессу заявил, что Россия и Китай бросают вызов США

В итоге американский президент оказался скованным по рукам и ногам. Несмотря на регулярные личные контакты с российским коллегой Владимиром Путиным, он вынужден одобрять новые ограничительные меры против России, в том числе связанные с поддержкой режимов "стран-изгоев" КНДР и Ирана. В конце января США в рамках исполнения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был представлен так называемый "кремлевский доклад". В открытый список тех, против кого могут быть введены санкции, включены 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. В феврале Трамп одобрил санкции, предложенные Минфином, которые пока официально не объявлены.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сepreu _
На этой неделе Трамп должен утвердить пошлины по стали и алюминию. Юнкер сказал, что ЕС примет ответные меры, если тот это сделает. Вот теперь интересно посмотреть, как это будет.
08:20
03.03.2018
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Sch.shurikov
А что пугатся его если его заявления ничего не значат даже в своей стране?
08:27
03.03.2018
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