Трамп, Меркель и Макрон обсудили заявления Путина о ядерном оружии

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоены заявлениями российского президента Владимира Путина по ядерному оружию, говорится в заявлении Белого дома.

Трамп говорил с Меркель и Макроном по отдельности в четверг.

"Лидеры обменялись серьезной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", — говорится в сообщении Белого дома.