ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоены заявлениями российского президента Владимира Путина по ядерному оружию, говорится в заявлении Белого дома.
Трамп говорил с Меркель и Макроном по отдельности в четверг.
"Лидеры обменялись серьезной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", — говорится в сообщении Белого дома.