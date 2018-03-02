Горбачеву вручили диплом почетного гражданина словацкого города Кошице

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Первому президенту СССР Михаилу Горбачеву в его день рождения вручили диплом почетного гражданина словацкого города Кошице, где воевал и был ранен его отец, в этот день политика зашли поздравить близкие знакомые, работавшие с ним в Кремле, сотрудники охраны генерального секретаря и президента СССР, знакомые журналисты.

Бывший советский лидер 2 марта отмечает день рождения, политику исполнилось 87 лет.

Диплом почетного гражданина, картина с видом современного Кошице от бывшего президента Словакии Рудольфа Шустера, медаль "За заслуги в развитии космонавтики" от космонавта Юрия Батурина стали отнюдь не единственными подарками. Одна икебана и море цветов, горы телеграмм, открыток и множество телефонных звонков из-за рубежа и самых разных точек России сопровождали сегодняшний день Михаила Горбачев.

Пресс-секретарь "Горбачев-фонда" Владимир Поляков рассказал РИА Новости, что день рождения президента фонда и экс-президента Советского Союза отметили традиционно и неформально, в фонде вместе с сотрудниками и самыми близкими людьми и старыми друзьями.

Почетный гражданин

В этот день поздравить Горбачева заходили и российские, и зарубежные журналисты, давно знакомые — еще со времен Кремля. Заехали в фонд посол Словакии с представителями города Кошице, и поводом было не только поздравление именинника, но и передача диплома почетного гражданина.

"Там во время войны воевал отец Михаила Сергеевича, он был под Кошице ранен. Это было уже освобождение Чехословакии, война заканчивалась", — рассказал Поляков.

Кроме того Михаил Сергеевич в очень хороших, дружеских отношениях с бывшим президентом Словакии Рудольфом Шустером, который сам родом из Кошице, отметил собеседник агентства. Тот давно приглашал Горбачева приехать в его родной город.

"Ну, все времени не хватало, дела, а когда он вроде бы и собрался, тут уже здоровье не позволило. И руководство города, муниципалитет приняли такое решение: ему присвоили это звание почетного гражданина Кошице. Сегодня посол заехал. Естественно, поздравили его с днем рождения, очень тепло, был подарок очень интересный от Рудольфа Шустера", — рассказал пресс-секретарь фонда.

Он отметил, что на бланке диплома, который вручили первому президенту СССР, был изображен старый Кошице. "А Рудольф Шустер заказал специально известному словацкому художнику картину: это же место, но как оно выглядит сегодня. Все это вручили Михаилу Сергеевичу", — добавил собеседник агентства.

Икебана и море цветов

Поляков отметил, что в этот день бывшего президента СССР поздравил и космонавт Юрий Батурин. "Он работал у Михаила Сергеевича еще и в Кремле. Он тоже вручил медаль Центра подготовки космонавтов "За заслуги в развитии космонавтики", — рассказал пресс-секретарь.

На протяжении дня в фонд приходили люди и поздравляли именинника, это были, действительно, близкие друзья, все было неформально.

"Приехали ребята, кстати, которые работали в охране генерального секретаря и президента СССР. Седые уже", — отметил Поляков. Он уточнил, что все они в свое время работали с Горбачевым. "Один из них был в Форосе", — добавил собеседник агентства.

Поздравить политика в этот день зашла даже одна женщина из Японии, оказавшаяся в эти дни в Москве по делам. "Она в свое время работала в Москве, вела на радио, на японском языке. И был такой клуб Раисы Максимовны, она там проводила несколько благотворительных уроков по икебане. Сейчас она по каким-то делам в Москве, сегодня заехала, тоже поздравляла и сделала для Михаила Сергеевича специально икебану, потрясающей красоты, конечно", — добавил пресс-секретарь фонда.

Традиционно сотрудники отметили день рождения президента фонда небольшим застольем. "Несколько часов провели: воспоминания, анекдоты, хохот, а то и слезы. Все повспоминали, посидели, знаете, как наши застолья проходят русские, все то же самое", — поделился собеседник агентства.

В этот день именинника сопровождали поздравления в телефонных звонках и телеграммах. "Огромное количество звонков, даже за столом сидели, масса была звонков из разных-разных частей России и из-за рубежа. Конечно, горы телеграмм, открыток. И море цветов — кто не мог приехать, передавали букеты, корзины", — рассказал Поляков.