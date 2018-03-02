СБУ заявила о выявлении попытки контрабанды российских книг

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками в Сумской области заявили о выявлении попытки контрабанды российских книг.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина ранее обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой дать публичную оценку закону о запрете на ввоз российских книг на Украину.

"Оперативники спецслужбы задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории государства-агрессора печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен (37 тысяч долларов)", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Согласно украинским законам, издания, ввезенные без соответствующего разрешения Госкомтелерадио, считаются нелегальными.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.