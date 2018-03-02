В США разгадали загадку "таинственных огней" над Милуоки

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователей соцсетей в США напугали "загадочные огни" в небе над городом Милуоки в штате Висконсин, оказавшиеся чайками, пишет Sputnik International.

Необычные движущиеся объекты в ночном небе попали на камеру съемочной группы телеканала Fox 6 News.

"Что это за чертовщина? Ты тоже это видишь?" — слышен за кадром голос ведущих, обсуждающих хаотично движущиеся над городом небольшие светлые точки.

Многих пользователей Сети удивило необычное зрелище. У некоторых появились свои версии того, что могло оказаться в небе над Милуоки.

"Беспилотники", — предположил пользователь Twitter @Swaciey.

"Это светлячки", — написала @GaitanJocelyn.

Кое-кто даже подумал об инопланетянах, однако позднее в Twitter-аккаунте @ufoofinterest, который разоблачает слухи об НЛО, появилось объяснение этого феномена.

"Это стая чаек, от которых отражался свет. Их "следы" на видео — просто искажение изображения", — гласит запись, посвященная "загадочным объектам" над Милуоки.

Many are still wondering what are those 'UFOs' flying over #Milwaukee. It was a flock of seagulls reflecting illumination. Also, those trails are just camera artifacts, not real. FOX6News published a similar video taken on Feb 21 with the same 'objects' https://t.co/5RzplbLGAo pic.twitter.com/ngbuebD6S7 — ufoofinterest.org (@ufoofinterest) 1 марта 2018 г.

В доказательство разоблачители прикрепили аналогичное видео, опубликованное каналом Fox 6 News несколькими днями ранее. На нем видна стая чаек, выглядящих как нечеткие белые пятна на фоне ночного неба.