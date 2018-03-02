Посольство прокомментировало арест фигуранта "кокаинового дела" в Германии

БЕРЛИН, 2 мар — РИА Новости. Россиянин Андрей Ковальчук, являющийся фигурантом "кокаинового дела", арестован и будет находиться под стражей до решения об экстрадиции, заявил журналистам в пятницу пресс-атташе посольства РФ в Германии Денис Микерин.

"Арестован и будет находиться под стражей до решения об экстрадиции", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, следователи продолжают поиск других фигурантов. Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.

Предполагаемый организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, находится в Германии, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Тверской суд Москвы заочно арестовал Ковальчука как одного из фигурантов дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины. По данным издания La Nacion, фигурант, которого издание называет "мистер К.", проживает в Берлине, он родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos.