В Болгарии учредили Клуб друзей Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. В Болгарии официально учрежден Клуб друзей Крыма, сообщил член правления фонда "Ялтинского международного экономического форума", директор Делового и культурного центра Крыма Ярослав Иванченко.

Крымская делегация находится в Болгарии с официальным визитом, в рамках которого был презентован экономический потенциал региона и возможности ЯМЭФ-2018.

Клуб друзей Крыма в Болгарии был учрежден на конференции "Исторические связи Республики Крым".

"Участники клуба — это люди, которые хотят развивать экономическое сотрудничество с республикой Крым, укреплять связи в общественной деятельности, доносить до соотечественников объективную информацию о событиях в Крыму", — сказал Иванченко, слова которого приводит пресс-служба ЯМЭФ.

По его словам, участники клуба зачитали декларацию, в которой заявили, что болгарская общественность выступает против санкций в отношении России и Крыма, а также призывает восстановить в полном объеме сотрудничество и выражает надежду, что вековые связи российского и болгарского народа будут продолжаться и развиваться.

Клубы друзей Крыма создаются во многих странах мира как национальные подразделения Международной ассоциации друзей Крыма, которая была учреждена в Ялте в ноябре 2017 года. Члены ассоциации соберутся на очередной Форум друзей Крыма, который пройдет в рамках деловой программы ЯМЭФ-2018, с 19 по 21 апреля.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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