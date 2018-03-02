Жители ЛНР подали почти 80 жалоб в ЕСПЧ из-за обстрелов со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Около 80 жалоб подали жители самопровозглашенной Луганской народной республики в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщили журналистам в пресс-службе генпрокуратуры ЛНР.

"На сегодняшний день 77 жалоб от жителей ЛНР направлено в Европейский суд по правам человека", — заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, в генпрокуратуре оказывают правовую помощь в составлении жалоб пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ жителям ЛНР для дальнейшего их обращения за защитой своих прав в ЕСПЧ.

"Для того, чтобы юридически правильно составить жалобу, которая будет направлена в Европейский суд по правам человека, необходимо, чтобы жители предоставили следующие документы: обязательно должен быть паспорт, правоустанавливающие документы на дома или квартиры, смотря что пострадало от обстрелов", — сообщила журналистам начальник отдела генпрокуратуры Юлия Буняченко.

По ее словам, также необходимо предоставить имеющиеся у пострадавших фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы последствия действий ВСУ.