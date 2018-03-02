РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Британия хочет добиться выгодных экономических условий в сделке по Brexit

21:4402.03.2018
02342
© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в ЛондонеФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 2 мар — РИА Новости, Наталья Копылова, Мария Табак. Великобритания рассчитывает в ходе очередного этапа переговоров с Брюсселем добиться выгодных для себя условий по экономической части, сохранив большую часть преференций, получаемых от партнерства с ЕС. При этом Британия по-прежнему намерена покинуть единый европейский рынок и Европейский таможенный союз. О том, каким Лондон видит будущую торговую сделку с ЕС, в пятницу в большой речи рассказала британский премьер-министр Тереза Мэй.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Мэй расскажет о приоритетах для Британии в переговорах по Brexit

В начале своего выступления глава британского правительства вновь напомнила, что будущее торговое соглашение должно быть взаимовыгодным для обеих сторон, а Соединенное Королевство рассчитывает быть сильнее, оставаясь "современным, открытым, толерантным" государством.

Повторив основные тезисы своей речи, произнесенной в прошлом году во Флоренции, Мэй подчеркнула, что Британия покинет единый европейский рынок, таможенный союз ЕС и не будет заключать новое торговое соглашение с Евросоюзом по норвежской модели, CETA или ВТО. "Эти модели ограничат доступ Британии к единому рынку", — сказала премьер-министр.

Новые сделки, старые агентства

Выступая против против таможенного союза с ЕС, Британия хотела бы заключить новое таможенное соглашение с Брюсселем, которое бы не ограничивало Лондон в развитии двусторонних экономических отношений с другими странами. Свое желание сотрудничать с Британией уже выразили США, Канада, ведущие европейские страны, а также Япония и Китай.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мэй заявила Туску, что не согласна с проектом документа ЕС по Brexit

Также Британия не готова отказываться от членства в основных отраслевых агентствах Евросоюза после Brexit. Соединенное Королевство в ходе переговоров с ЕС намерено договориться о сохранении своего членства в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA), а также в Европейском химическом агентстве (ECHA). "Разумеется, мы согласны с тем, что это будет означать соблюдение правил этих учреждений и внесение соответствующего финансового взноса", — пояснила Мэй.

Особое внимание премьер-министр уделила финансовому сектору в будущей структуре отношений с ЕС. Он должен занять особое место в будущем торговом соглашении с ЕС о Brexit, заявила она. При этом от системы европейской "паспортизации" финансовых компаний, принятой в ЕС, Британия хочет отказаться.

Брекзиту быть, и впереди еще много споров

Хотя выступление практически полностью было посвящено экономическим вопросам и проблемам, связанным с будущими торговыми отношениями между Великобританией и ЕС, британский премьер коснулась и других тем.

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Евросоюз считает необходимым ускорить процесс переговоров о Brexit

Во-первых, Мэй повторила два самых знаменитых своих тезиса: Brexit состоится, и "отсутствие соглашения (с ЕС) — лучше, чем плохое соглашение". "Мы не передумаем с Brexit. Британский народ проголосовал за Brexit, и задача политиков — выполнить волю народа", — сказала Мэй, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, стоит ли Brexit всех проблем, которые он вызывает.

Премьер также ответила на заявления тех, кто критикует ее за избирательный подход к выходу из ЕС. "Если это избирательный подход, то все соглашения основываются на избирательном подходе", — заявила она.

Во-вторых, Мэй сообщила, что убеждена в скором достижении договоренности с ЕС по периоду имплементации после Brexit, но уличила Евросоюз в непоследовательности по вопросу о будущих торговых отношениях с Британией. "Мы близки к соглашению по периоду имплементации", — сказала она, добавив, что разногласия пока сохраняются, но будут преодолены в ближайшее время. Британский премьер во время предыдущего большого выступления по Brexit в итальянской Флоренции предложила двухлетний период имплементации условий соглашения по Brexit, который начнется сразу после выхода Британии из ЕС 29 марта 2019 года. Представители ЕС пока говорят о периоде имплементации до конца 2021 года.

Вид на одну из улиц Брюсселя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Эксперты назвали Бельгию в числе стран, которые могут пострадать от Brexit

Говоря о перспективах заключения выгодного торгового соглашения с ЕС, Мэй заявила, что верит в достижение договоренности, однако снова уличила Евросоюз в непоследовательности. "В позиции ЕС есть противоречия. С одной стороны, Евросоюз настаивает на необходимости готового решения в вопросе торговых отношений… с другой — признает, что существующие решения в ряде сфер не подходят", — отметила Мэй, вновь заявив, что ЕС и Великобритании следует разработать новое, уникальное торговое соглашение с учетом необычности ситуации и интересов обеих сторон.

Не обошла премьер стороной и два других "наболевших" вопроса: о Европейском суде и о границе между Ирландией и Северной Ирландией. "Когда мы покинем ЕС, закон о выходе из ЕС переведет законодательство ЕС в британское законодательство. Это означает, что решения будут выносить наши суды. Но, когда это уместно, наши суды продолжат смотреть на решения Европейского суда, как они делают это и с решениями судов других стран", — сказала Мэй.

"Если, как я уже говорила в Мюнхене, мы примем решение о том, что Великобритания останется в составе какого-либо европейского агентства, то Великобритания тогда должна будет в определенной степени уважать Европейский суд. Но в будущем европейские договоры и, соответственно, европейское законодательство применяться в Великобритании не будет. Таким образом, наше будущее соглашение должно будет уважать британские и европейские решения. Это означает, что юрисдикция Европейского суда в Великобритании должна прекратиться", — отметила премьер.

Лондон. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
СМИ назвали риски Лондона при увеличении переходного периода после Brexit

Говоря о ситуации на острове Ирландия, Мэй заявила, что Великобритания и ЕС обязаны найти уникальные решения для сохранения максимально свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. "Я уверена, что при наличии стремления с обеих сторон мы сможем подобрать специфические решения, которые позволят нам сохранить свободную границу", — сказала Мэй.

"Это наша общая ответственность… Я не позволю, чтобы выход из ЕС препятствовал процессу мирного урегулирования в Северной Ирландии. Я хочу избежать появления реальной границы", — отметила она, в очередной раз подтвердив свою приверженность соглашениям Страстной пятницы.

Мэй добавила, что появление реальной морской границы нарушит целостность единого рынка Соединенного Королевства, что неприемлемо.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена