Британия хочет добиться выгодных экономических условий в сделке по Brexit

ЛОНДОН, 2 мар — РИА Новости, Наталья Копылова, Мария Табак. Великобритания рассчитывает в ходе очередного этапа переговоров с Брюсселем добиться выгодных для себя условий по экономической части, сохранив большую часть преференций, получаемых от партнерства с ЕС. При этом Британия по-прежнему намерена покинуть единый европейский рынок и Европейский таможенный союз. О том, каким Лондон видит будущую торговую сделку с ЕС, в пятницу в большой речи рассказала британский премьер-министр Тереза Мэй.

В начале своего выступления глава британского правительства вновь напомнила, что будущее торговое соглашение должно быть взаимовыгодным для обеих сторон, а Соединенное Королевство рассчитывает быть сильнее, оставаясь "современным, открытым, толерантным" государством.

Повторив основные тезисы своей речи, произнесенной в прошлом году во Флоренции, Мэй подчеркнула, что Британия покинет единый европейский рынок, таможенный союз ЕС и не будет заключать новое торговое соглашение с Евросоюзом по норвежской модели, CETA или ВТО. "Эти модели ограничат доступ Британии к единому рынку", — сказала премьер-министр.

Новые сделки, старые агентства



Выступая против против таможенного союза с ЕС, Британия хотела бы заключить новое таможенное соглашение с Брюсселем, которое бы не ограничивало Лондон в развитии двусторонних экономических отношений с другими странами. Свое желание сотрудничать с Британией уже выразили США, Канада, ведущие европейские страны, а также Япония и Китай.

Также Британия не готова отказываться от членства в основных отраслевых агентствах Евросоюза после Brexit. Соединенное Королевство в ходе переговоров с ЕС намерено договориться о сохранении своего членства в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA), а также в Европейском химическом агентстве (ECHA). "Разумеется, мы согласны с тем, что это будет означать соблюдение правил этих учреждений и внесение соответствующего финансового взноса", — пояснила Мэй.

Особое внимание премьер-министр уделила финансовому сектору в будущей структуре отношений с ЕС. Он должен занять особое место в будущем торговом соглашении с ЕС о Brexit, заявила она. При этом от системы европейской "паспортизации" финансовых компаний, принятой в ЕС, Британия хочет отказаться.

Брекзиту быть, и впереди еще много споров



Хотя выступление практически полностью было посвящено экономическим вопросам и проблемам, связанным с будущими торговыми отношениями между Великобританией и ЕС, британский премьер коснулась и других тем.

Во-первых, Мэй повторила два самых знаменитых своих тезиса: Brexit состоится, и "отсутствие соглашения (с ЕС) — лучше, чем плохое соглашение". "Мы не передумаем с Brexit. Британский народ проголосовал за Brexit, и задача политиков — выполнить волю народа", — сказала Мэй, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, стоит ли Brexit всех проблем, которые он вызывает.

Премьер также ответила на заявления тех, кто критикует ее за избирательный подход к выходу из ЕС. "Если это избирательный подход, то все соглашения основываются на избирательном подходе", — заявила она.

Во-вторых, Мэй сообщила, что убеждена в скором достижении договоренности с ЕС по периоду имплементации после Brexit, но уличила Евросоюз в непоследовательности по вопросу о будущих торговых отношениях с Британией. "Мы близки к соглашению по периоду имплементации", — сказала она, добавив, что разногласия пока сохраняются, но будут преодолены в ближайшее время. Британский премьер во время предыдущего большого выступления по Brexit в итальянской Флоренции предложила двухлетний период имплементации условий соглашения по Brexit, который начнется сразу после выхода Британии из ЕС 29 марта 2019 года. Представители ЕС пока говорят о периоде имплементации до конца 2021 года.

Говоря о перспективах заключения выгодного торгового соглашения с ЕС, Мэй заявила, что верит в достижение договоренности, однако снова уличила Евросоюз в непоследовательности. "В позиции ЕС есть противоречия. С одной стороны, Евросоюз настаивает на необходимости готового решения в вопросе торговых отношений… с другой — признает, что существующие решения в ряде сфер не подходят", — отметила Мэй, вновь заявив, что ЕС и Великобритании следует разработать новое, уникальное торговое соглашение с учетом необычности ситуации и интересов обеих сторон.

Не обошла премьер стороной и два других "наболевших" вопроса: о Европейском суде и о границе между Ирландией и Северной Ирландией. "Когда мы покинем ЕС, закон о выходе из ЕС переведет законодательство ЕС в британское законодательство. Это означает, что решения будут выносить наши суды. Но, когда это уместно, наши суды продолжат смотреть на решения Европейского суда, как они делают это и с решениями судов других стран", — сказала Мэй.

"Если, как я уже говорила в Мюнхене, мы примем решение о том, что Великобритания останется в составе какого-либо европейского агентства, то Великобритания тогда должна будет в определенной степени уважать Европейский суд. Но в будущем европейские договоры и, соответственно, европейское законодательство применяться в Великобритании не будет. Таким образом, наше будущее соглашение должно будет уважать британские и европейские решения. Это означает, что юрисдикция Европейского суда в Великобритании должна прекратиться", — отметила премьер.

Говоря о ситуации на острове Ирландия, Мэй заявила, что Великобритания и ЕС обязаны найти уникальные решения для сохранения максимально свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. "Я уверена, что при наличии стремления с обеих сторон мы сможем подобрать специфические решения, которые позволят нам сохранить свободную границу", — сказала Мэй.

"Это наша общая ответственность… Я не позволю, чтобы выход из ЕС препятствовал процессу мирного урегулирования в Северной Ирландии. Я хочу избежать появления реальной границы", — отметила она, в очередной раз подтвердив свою приверженность соглашениям Страстной пятницы.

Мэй добавила, что появление реальной морской границы нарушит целостность единого рынка Соединенного Королевства, что неприемлемо.