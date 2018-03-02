Схватка медведя с тигром попала на видео

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Индии во время сафари засняли на видео схватку тигра и медведя-губача.

Ролик был записан в среду в штате Махараштра. Как рассказал телеканалу NDTV натуралист Акшай Кумар, "сражение" начал семилетний тигр по кличке Маткасур. Он напал на самку губача с детенышем, пришедших на водопой.

"Тигр атаковал медведицу больше пяти минут. Он шел за ней, а та, чтобы защитить детеныша, бросалась на него", — рассказал Кумар.

Медведица, защищая потомство, была вынуждена принять бой. Тигр повалил ее и прижал к земле, пользуясь превосходством в силе. Тем не менее ей удалось вырваться.

Оба животных получили ранения, но остались живы. Медвежонок сумел убежать невредимым.