Посольство США на Кубе будет работать с минимальным числом дипломатов

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Посольство США на Кубе с 5 марта будет работать в ограниченном составе на постоянной основе, сообщил госдепартамент в пятницу, объяснив решение заботой о безопасности своих сотрудников.

"Посольство будет работать с минимальным количеством сотрудников, необходимых для выполнения ключевых дипломатических и консульских функций, (комплектация) аналогичная числу экстренных работников во время обязательной эвакуации", — говорится в поступившем в РИА Новости оповещении ведомства. Указание вступает в силу 5 марта. В сообщении отмечается, что членам семей дипломатов будет запрещено проживание в посольстве.

Решение о постоянном сокращении численности американской дипмисии принято в связи с имевшими место в прошлом году предполагаемыми "акустическими атаками", серьезно подорвавшими здоровье ряда американских дипломатов и их семей в Гаване.

"Мы до сих пор не имеем ясных ответов на вопросы об источнике и причинах атак, расследование продолжается", — отмечают в госдепартаменте. "Здоровье, безопасность и благополучие сотрудников правительства США и членов их семей являются серьезной озабоченностью госсекретаря Тиллерсона и были ключевым фактором в решении о сокращении числа направленных в Гавану сотрудников", — говорится в сообщении.

Госдеп начал отзыв сотрудников посольства на Кубе в сентябре прошлого года из-за опасений о состоянии здоровья членов дипмисии. Внешнеполитическое ведомство США заявляло, что более двух десятков сотрудников американского посольства в столице Кубы подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. В конце сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.

Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе. Также кубинское правительство отрицает какую-либо причастность к инцидентам.