В Сети появилось видео с шаолиньским монахом, пробивающим иголкой стекло

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором шаолиньский монах броском швейной иглы пробил стекло.

На записи видно, как монах с небольшого расстояния бросает иглу в стекло, та своим концом пробивает его и прокалывает находящийся за ним воздушный шарик.

Мнения комментаторов на YouTube разделились: одни восхитились навыками монаха, другие остались разочарованы тем, что игла не пролетела насквозь, а отскочила обратно.

"Похоже, чтобы натренироваться бросать иголку в стекло, нужно лет десять. Но было бы гораздо круче, если бы она на самом деле пробила его насквозь", — отметил один из пользователей.