В ДНР надеются, что Киев ответственно подойдет к соблюдению перемирия

ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин выразил надежду, что украинские силовики ответственно подойдут к выполнению договоренностей о прекращении огня с 5 марта.

Ранее постпред РФ Борис Грызлов заявил, что контактная группа по Украине приняла заявление о перемирии в Донбассе с 5 марта.

"Донецкая народная республика в рамках контактной группы поддержала решение о введении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня, начиная с 5 марта 2018 года. Мы надеемся, что Украина, исходя из всех новых внешних обстоятельств, с большей ответственностью подойдет к выполнению обязательств по очередному перемирию", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Он добавил, что режимы прекращения огня, которые вводились до этого, позволяли значительно снизить количество провокаций и обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе.