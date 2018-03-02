"Неприемлемо и контрпродуктивно": как в мире расценили послание Путина

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Послание к Федеральному собранию вызвало бурную реакцию за рубежом, в основном комментарии касались слов российского лидера о новейшем оружии.
В послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение российского оборонного ведомства.
По словам президента, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".
Кроме того, Россия приступила к разработке новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, которая способна обходить системы противоракетной обороны, сообщил президент.
Соединенные Штаты
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, увидела в выступлении Путина подтверждение того, что Россия разрабатывает "дестабилизирующие" оружейные системы и нарушает существующие договоренности. По ее словам, Вашингтон знал об этом "все время", а президент страны Дональд Трамп "нацелен защитить своих союзников и партнеров".
Сандерс также предупредила, что с ядерным арсеналом Соединенных Штатов "ничто не сравнится".
НАТО
"Мы отметили послание президента Путина (к Федеральному собранию — ред.) 1 марта. Российские заявления, угрожающие выбрать в качестве мишени союзников (по НАТО — ред.), неприемлемы и контрпродуктивны. Мы неоднократно давали понять, что противоракетная оборона альянса не спроектирована и не направлена против России. Наша система защищает от баллистических ракет, (запущенных — ред.) за пределами евроатлантического пространства", — заявила Лунгеску.
НАТО продолжит политику "сдерживания" России, однако Североатлантический альянс не намерен "закрывать дверь для диалога", подчеркнула она.
Великобритания
Россия выбрала путь "эскалации и провокаций", заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, заявления Владимира Путина представляют собой угрозу "укладу нашей жизни".
"Такое развитие событий является еще одним напоминанием, что нам нельзя ослаблять защиту", — сказал Уильямсон.
Германия
Он пояснил, что заявления российского президента сделаны на фоне "существующих сомнений в сохранении Россией международных договоров и соглашений" о нераспространении оружия. В Берлине призвали Москву "четко отмести эти сомнения", а также "внести вклад в создание рамочных условий для обсуждения вопросов контроля над вооружениями и разоружения".
Китай
В Китае обратили внимание на послание Владимира Путина Федеральному собранию, в том числе на доклад о новых видах вооружения. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
По ее словам, в Пекине оценили высказывания Путина о российско-китайских отношениях. Они основаны на равенстве, взаимодоверии и соответствуют интересам обеих сторон.
"В России под руководством президента Путина сохраняется социальная стабильность, экономика развивается, а качество жизни населения улучшается", — подчеркнула представитель международного ведомства КНР.