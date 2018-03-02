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В мире

"Неприемлемо и контрпродуктивно": как в мире расценили послание Путина

19:5802.03.2018
(обновлено: 19:59 02.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному СобраниюПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Послание к Федеральному собранию вызвало бурную реакцию за рубежом, в основном комментарии касались слов российского лидера о новейшем оружии.

Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат
© Минобороны РФ
В ближайшее время РВСН получат несколько ракет "Сармат"

В послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение российского оборонного ведомства.

По словам президента, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

Кроме того, Россия приступила к разработке новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, которая способна обходить системы противоракетной обороны, сообщил президент.

Соединенные Штаты

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Госдеп не смог объяснить, как новое российское оружие якобы нарушает РСМД
В США внимательно следили за обращением российского лидера. Так, Пентагон заявил, что не удивлен словами президента России Владимира Путина о новейшем стратегическом вооружении."Мы не удивлены заявлениями (Путина, — ред.). Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы <…> Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", — сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, увидела в выступлении Путина подтверждение того, что Россия разрабатывает "дестабилизирующие" оружейные системы и нарушает существующие договоренности. По ее словам, Вашингтон знал об этом "все время", а президент страны Дональд Трамп "нацелен защитить своих союзников и партнеров".

Сандерс также предупредила, что с ядерным арсеналом Соединенных Штатов "ничто не сравнится".

НАТО

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Эксперты: послание Путина направлено на сдерживание Запада
Угрозы в адрес стран альянса неприемлемы и контрпродуктивны, а система противоракетной обороны организации не направлена против России, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Мы отметили послание президента Путина (к Федеральному собранию — ред.) 1 марта. Российские заявления, угрожающие выбрать в качестве мишени союзников (по НАТО — ред.), неприемлемы и контрпродуктивны. Мы неоднократно давали понять, что противоракетная оборона альянса не спроектирована и не направлена против России. Наша система защищает от баллистических ракет, (запущенных — ред.) за пределами евроатлантического пространства", — заявила Лунгеску.

Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
Лазеры и гиперзвук. Нарушает ли новое оружие России международные договоры
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, в свою очередь, заявила, что новые вооружения России "не создают проблему" и "не беспокоят Вашингтон". По ее словам, говорить о том, что они могут быть перехвачены американскими системами ПРО, так как те не создавались для борьбы с российскими ракетами.

НАТО продолжит политику "сдерживания" России, однако Североатлантический альянс не намерен "закрывать дверь для диалога", подчеркнула она.

Великобритания

Россия выбрала путь "эскалации и провокаций", заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, заявления Владимира Путина представляют собой угрозу "укладу нашей жизни".

"Такое развитие событий является еще одним напоминанием, что нам нельзя ослаблять защиту", — сказал Уильямсон.

Германия

Дональд Трамп и Ангела Меркель. архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Трампа и Меркель обеспокоили заявления Путина о новых ракетах
В Германии отнеслись к посланию Владимира Путина Федеральному собранию с беспокойством. Особые опасения властей вызвала часть о развитии ядерных систем вооружения, заявил представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

Он пояснил, что заявления российского президента сделаны на фоне "существующих сомнений в сохранении Россией международных договоров и соглашений" о нераспространении оружия. В Берлине призвали Москву "четко отмести эти сомнения", а также "внести вклад в создание рамочных условий для обсуждения вопросов контроля над вооружениями и разоружения".

Китай

В Китае обратили внимание на послание Владимира Путина Федеральному собранию, в том числе на доклад о новых видах вооружения. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
В ролике о ракете "Сармат" Флориду показали неслучайно, считает эксперт

По ее словам, в Пекине оценили высказывания Путина о российско-китайских отношениях. Они основаны на равенстве, взаимодоверии и соответствуют интересам обеих сторон.

"В России под руководством президента Путина сохраняется социальная стабильность, экономика развивается, а качество жизни населения улучшается", — подчеркнула представитель международного ведомства КНР.

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В мире
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5 пользователей оставили 6 комментариев
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Vlad Chernykh
Как говорил товарищ Сталин: «Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно»...
20:01
02.03.2018
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Иван Петров
"Неприемлемо и контрпродуктивно"?А 15-20 лет плевать в Россию(олимпиада в Сочи,спортсмены без флага,70-ти летие Победы в войне,флаг над посольством России в США,сами посольства и много много ещё за эти годы провокаций).Это всё что?Вы думаете мы так и будем утираться и молчать?Я считаю,что верхушка нашей страны и так слишком терпеливая.Но когда то приходить конец терпению.Хорошо.если оно наступило.Вы(Запад и США) задрали уже.Вы обнаглели в корень.
20:04
02.03.2018
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