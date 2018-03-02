В Раде предложили создать военную бригаду Украины, Грузии и Молдавии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий предложил создать совместную военную бригаду Украины, Молдавии и Грузии. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Выступая на конференции "Грузия, Молдавия и Украина: "Восточное партнерство" и современные вызовы безопасности" в Кишиневе, Парубий предложил провести в Киеве трехстороннюю ассамблею и вынести на повестку дня создание совместного военного формирования. По его мнению, "это было бы хорошей идеей для первого же обсуждения".

"Сам формат и сам факт, именно символическое значение наличия такого совместного военного формирования является очень позитивным, и я думаю, что мы этот опыт можем использовать и в нашем трехстороннем сотрудничестве", — подчеркнул спикер.

По словам политика, у Украины, Грузии и Молдавии очень много общих задач в различных сферах. Кроме сотрудничества в военной сфере, Парубий упомянул информационную, энергетическую и кибербезопасность.