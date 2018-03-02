Власти Буркина-Фасо опровергли данные о 28 жертвах атаки на генштаб

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Представитель правительства и министр информации Буркина-Фасо Реми Данджину опроверг данные о 28 погибших в результате террористической атаки на генштаб в столице страны Уагадугу, сообщает газета Jeune Afrique.



Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на французские источники в сфере безопасности сообщало, что в результате атаки на генштаб погибли не менее 28 человек.

"Предварительный итог таков: восемь боевиков нейтрализованы (четыре — у посольства Франции и четыре — у генштаба), семь военных и сотрудников службы безопасности погибли (два — у посольства Франции и четыре — у генштаба)", — сказал Данджину.

Министр информации добавил, что итоговая пресс-конференция властей о событиях пятницы состоится в 18.00 по местному времени (21.00 мск).

Вооруженное нападение на здание генштаба страны, а также на посольство Франции в столице Буркина-Фасо Уагадугу произошло в пятницу. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в настоящий момент, "по предварительным данным, жертв среди французов нет". Прокуратура Парижа начала расследование покушения на убийство в ходе террористической атаки.