Два человека погибли при стрельбе в Мичиганском университете

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Мичиганский университет со ссылкой на полицию подтвердил информацию о двух погибших в учебном заведении в результате стрельбы.

"Полиция подтвердила, что два человека были смертельно ранены в кампусе этим утром. Погибшие не являются студентами, и полиция считает, что ситуация — результат личного конфликта. Каких-либо других пострадавших нет, подозреваемый все еще на свободе", — говорится в Twitter университета.

Ранее университет сообщил о стрельбе в кампусе. Со ссылкой на полицию он призвал всех оставаться в укрытиях и звонить в 911 в случае необходимости.