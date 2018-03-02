Лукашенко призвал активнее отстаивать интересы Белоруссии в ЕАЭС

МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Белоруссия должна упорно отстаивать свои интересы в ЕАЭС, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом, как сообщает Sputnik Беларусь, глава государства сказал во время отчета правительства и Национального банка об итогах работы экономики за 2017 год.

"Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают: что это у вас за "таежный" союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим?" — заметил Лукашенко.

Он напомнил о сложностях, которые возникают у белорусских поставщиков при экспорте в Россию, прежде всего у производителей молочной продукции и цемента.

"Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!" — возмутился Лукашенко.

Президент остался недоволен работой белорусских представителей в Совете Евразийской экономической комиссии.

"Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно "долбить" их, пока они не будут решены", — сказал Лукашенко.

Ранее Россельхознадзор заявил о намерении ввести временные ограничения на ввоз из Белоруссии наливного молока, сливок и еще нескольких видов молочной продукции. При этом под запрет не попадет молоко в потребительской упаковке.

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