Контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Контактная группа по Украине договорилась об очередном перемирии в Донбассе, заявил журналистам российский постпред Борис Грызлов.

Режим тишины вступит в силу в 0:01 в ночь на 5 марта.

По словам Грызлова, контактная группа "подтвердила полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня" и подчеркнула важность соблюдения соответствующих приказов и безусловного применения дисциплинарных мер к нарушителям.

Стороны конфликта обязуются не вести наступательных действий и разведывательных операций, запрещается ведение огня, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них. "Также стороны готовы соблюдать требование не вести преднамеренных обстрелов гражданской инфраструктуры — школ, детских садов, больниц. Стороны также еще раз заявили о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских соглашений", — сказал Грызлов.

Он выразил надежду на то, что это перемирие будет соблюдаться более точно и полно, чем предыдущие, и послужит базой для политического урегулирования конфликта.