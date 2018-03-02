Военнослужащий элитного эстонского батальона случайно выстрелил в себя

ТАЛЛИН, 2 мар – РИА Новости. После недавнего скандала с солдатской строевой песней, слова которой призывали убивать "русских тиблов", в Силах обороны Эстонии произошло новое ЧП. Как сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на местные СМИ, вечером в четверг, 1 марта, срочнослужащий Куперьяновского пехотного батальона 2-й пехотной бригады нанес себе огнестрельное ранение.
По заявлению командования части, несчастный случай произошел из-за небрежного обращения солдата с оружием после полевых учений. Сейчас его жизнь вне опасности. Его близкие в курсе случившегося.
Для выяснения обстоятельств ЧП в Силах обороны Эстонии началось внутреннее расследование, которое должно прояснить, почему после окончания учений у солдата оказались боеприпасы.
Как отмечает Sputnik, Куперьяновский пехотный батальон имеет в Силах обороны Эстонии репутацию "спецназа". К физической подготовке его призывников предъявляются строгие требования, а обучение ведется по усиленной программе.
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