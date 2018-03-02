"Мы тоже так могли бы": в Киеве раскритиковали Илона Маска

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск надувает "пузырь" на рынке коммерческих ракетных запусков в космос, считает председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко.

По его мнению, от сверхтяжелых ракет Маска Falcon Heavy почти не будет выгоды, если запуски осуществляются менее 50 раз в год. В то же время Дегтяренко напомнил, что у Украины были аналогичные проекты, например, изготовление боковых ускорителей ракеты-носителя "Энергия-Буран", где также закладывалась возможность многократного использования.

"На первых пусках это были лишь оболочки систем. Но если бы этот проект продолжился, многократное использование было бы реализовано. Сейчас готового технического решения у нас нет, но создать его можно за 3-5 лет", — заявил глава ГКАУ в интервью порталу LB.ua.

Достижения SpaceX Дегтяренко объяснил использованием уже имевшихся у других разработчиков решений.

"Почему Маск так быстро от нуля дошел до Falcon 9 и Falcon Heavy? <…> Он надергал людей с ракетно-космических фирм США, и они ему достаточно быстро сделали ракету, которая летает", — полагает чиновник.

При этом собственные средства американского бизнесмена "едва дотягивают" до трети стоимость проектов SpaceX, которые, преимущественно, сделаны на гранты, добавил Дегтяренко.