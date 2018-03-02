В Раде обвинили СМИ в "гибридной войне" за показ выступления Януковича

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обвинила украинские СМИ, транслировавшие пресс-конференцию экс-президента страны Виктора Януковича, в "участии в гибридной войне".

"Как гражданка Украины выражаю недоумение тем, что некоторые украинские телеканалы транслировали брифинг беглого негодяя", — написала она на своей странице в Facebook.

По мнению Геращенко, эти действия представляют собой "сознательное или бессознательное" участие в "гибридной войне против Украины".

"Это моя позиция как гражданина Украины и телезрителя", — подчеркнула депутат.

В пятницу Виктор Янукович созвал в Москве пресс-конференцию, чтобы рассказать о новых доказательствах причастности нынешних украинских властей к расстрелу протестующих на Майдане и о судебном процессе, инициированном против него Киевом.

Янукович покинул страну после госпереворота 2014 года. В конце июня 2017 года суд начал рассмотрение дела о госизмене, якобы совершенной бывшим президентом. Прокуратура намерена требовать для Януковича пожизненного заключения, сам он категорически отрицает свою вину.