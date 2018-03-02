ООН удалила инфографику о том, что украинский язык произошел от русского

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Администраторы русскоязычной страницы ООН в Facebook удалили инфографику о родстве языков, показывающую происхождение украинского языка от русского.

На иллюстрации было изображено дерево, ствол и ветви которого символизируют взаимосвязь языков мира друг с другом. При этом украинский язык был изображен как боковая ветка, отходящая от основной — русского языка.

На инфографику ранее днем обратил внимание депутат Верховной рады Андрей Тетерук. Он обвинил ООН в распространении антиукраинской "пропаганды", а также в участии в "гибридной войне" на стороне России.

Оригинальный пост был опубликован на странице ООН в Facebook еще 5 января, однако после высказанного Тетеруком негодования картинка исчезла.