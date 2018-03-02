Госдеп не смог объяснить, как новое российское оружие якобы нарушает РСМД

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Госдепартамент США не смог объяснить, как именно вооружение, представленное президентом РФ Владимиром Путиным в послании к Федеральному Собранию, якобы нарушает договор РСМД.

В рамках брифинга в четверг представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что "Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства", не уточнив при этом, в чем заключаются эти нарушения.

Российский посол в США Анатолий Антонов отверг обвинения в нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), отметив, что в послании президента "речь шла о стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД".

"Я хотел бы предложить вам обратиться к вчерашнему брифингу госдепартамента", — ответил представитель внешнеполитического ведомства США на запрос РИА Новости, подчеркнув, что ему больше нечего добавить.

В четверг Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, рассказал о новейших образцах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".