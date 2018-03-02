Сербия должна признать Косово для вступления в ЕС, заявил советник Тачи

БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Сербия должна будет признать независимость Косово и решить все споры с соседними государствами для того, чтобы вступить в ЕС, заявил советник президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи Ардиан Арифай.

Арифай был членом косовско-албанской делегации на переговорах с властями Сербии 26-27 февраля в Брюсселе. По его словам, атмосфера в ходе очередного раунда диалога Белграда и Приштины была конструктивной и позитивной.

"Главное – чтобы Сербия признала Косово, чтобы закрыть этот пункт и работать и жить как два государства в добрососедских отношениях. Это лучшее решение для всех", — заявил советник косовского лидера в эфире Радио и телевидение Косово (РТК).

"Сербия должна решить, признает ли Косово или нет, потому что не сможет вступить в ЕС и притом не разрешить все споры, которые ведет со странами региона. Это условие не только Косово, но и Европейского союза", — приводит телеканал слова Арифая.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в ходе визита в Белград в конце февраля заявил, что Брюссель "не может принимать в ЕС страны, которые между собой не решили территориальные споры и не можем ввозить двусторонние споры". Он отметил, что подобные вопросы должны быть решены до вступления страны-кандидата в Евросоюз. Обязательным условием для вступления Сербии в объединение высокопоставленные европейские представители неоднократно называли подписание юридически обязывающего соглашения о всеобъемлющей нормализации отношений Белграда и Приштины.

Президент Сербии Александр Вучич в начале 2018 года выступил против безоговорочного признания провозглашенной в одностороннем порядке руководством в Приштине 17 февраля 2008 года независимости Косово. Вопрос о нормализации отношений с албанским руководством в Приштине, по его словам, "предстоит решать сербскому народу".

Официальный Белград, не признающий косовский суверенитет, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Сообщество должно было обладать собственной символикой, полномочиями в местном самоуправлении и другими атрибутами автономии. В результате отказа косовских депутатов ратифицировать соглашение и многочисленных инцидентов в парламенте и вокруг него, оно до сих пор не сформировано.