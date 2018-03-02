ВМС США выделили деньги на создание лазерного оружия для эсминцев

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ВМС США заключили с корпорацией Lockheed Martin контракт на разработку лазерного оружия для эсминцев, сообщает Bloomberg.

Сумма сделки составила 150 миллионов долларов. Новое оружие должно быть создано к 2020 году.

Пентагон заинтересован в оснащении американских вооруженных сил подобными системами для защиты от "роев" беспилотников и ракет. В будущем они, возможно, начнут играть большую роль, если разработчики сумеют сделать их эффективными против баллистических ракет и самолетов, отмечает Bloomberg.

"О лазерных оружейных системах задумывались десятки лет. Одна из проблем, которая помешала внедрению такого оружия — у нас не было достаточно мощного, компактного и эффективного лазера", — заявил старший научный сотрудник, занятый в программе разработки лазеров Lockheed Martin Роб Афзал.

Система под названием Helios, на которую делают ставку в ВМС США, предназначена для отслеживания и уничтожения беспилотников или лодок, приближающихся к кораблю. Она будет включена в состав системы ПРО "Иджис" на эсминцах типа "Арли Берк", пишет Bloomberg.