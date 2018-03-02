Полиция Израиля подтвердила, что несколько часов допрашивала Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар — РИА Новости. Израильская полиция подтвердила, что несколько часов допрашивала в пятницу премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его жену Сару.

С супругами общались полицейские и представители управления по ценным бумагам, которые совместно расследуют "дело 4000" — о коррупционных связях приближенных премьер-министра с руководством крупнейшей израильской телекоммуникационной компании "Безек".

"Настоящим подтверждаем, что премьер-министр и его жена несколько часов допрашивались в рамках расследования, которое ведется (полицейским подразделением — ред.) "Лахав-433" и управлением по ценным бумагам", — сказано в пресс-релизе.

По данным СМИ, супругов Нетаньяху допрашивали параллельно около пяти часов. Премьер-министр встречался со следователями в своей иерусалимской резиденции, его жена ездила в штаб-квартиру "Лахав-433" в город Лод.

Биньямин и Сара Нетаньяху пока не фигурируют в "деле 4000" в качестве подозреваемых. Полиция ранее арестовала бывшего пресс-секретаря премьер-министра Нира Хефеца, экс-генерального директора министерства связи Шломо Филбера, владельца "Безек" Шауля Эловича вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными.

Следователи ищут доказательства того, что чиновники продвигали интересы телекоммуникационной компании в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном ей популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

Против Хефеца также выдвинуты подозрения в том, что он пытался предложить одной из судей назначение на должность генпрокурора и юридического советника правительства в обмен на закрытие дела против Сары Нетаньяху, которой инкриминируется неправомерное использование бюджетных средств на заказы ресторанной еды и услуг кейтеринга.

Сам глава правительства проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция в прошлом месяце передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить ему обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Нетаньяху настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще долгие годы руководить страной.