ВСУ более 20 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 300 снарядов, мин и гранат, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"За минувшую неделю украинские силовики 24 раза нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено более 300 снарядов, мин и гранат", — сказал представитель оборонного ведомства.

По его словам, огонь велся из артиллерии калибра 152 и 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы девяти населенных пунктов ЛНР.

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на четыре", — добавил Марочко.

Он заявил, что украинские силовики активизировали разведку, а также корректировку огня при помощи беспилотных летательных аппаратов на участке Лопаскино-Трехизбенка-Крымское. По словам Марочко, у пяти населенных пунктов вблизи линии соприкосновения обнаружено запрещенное минскими соглашениями вооружение силовиков.

Марочко добавил, что из-за обстрелов повреждены шесть жилых домов. "Обстрелу подвергся населенный пункт Славяносербск. В результате обстрела разрушения получили пять домостроений по улице Донецкая и Первомайская", — заявил он.

По его словам, также на минувшей неделе один дом был частично разрушен в поселке Калиново. Проживающая в доме семья не пострадала только "по счастливой случайности", уточнил Марочко.

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