ЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 300 снарядов, мин и гранат, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, огонь велся из артиллерии калибра 152 и 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы девяти населенных пунктов ЛНР.
"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на четыре", — добавил Марочко.
Марочко добавил, что из-за обстрелов повреждены шесть жилых домов. "Обстрелу подвергся населенный пункт Славяносербск. В результате обстрела разрушения получили пять домостроений по улице Донецкая и Первомайская", — заявил он.
По его словам, также на минувшей неделе один дом был частично разрушен в поселке Калиново. Проживающая в доме семья не пострадала только "по счастливой случайности", уточнил Марочко.
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