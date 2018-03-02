В Кабуле произошел взрыв рядом с посольством Австралии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Взрывное устройство в Кабуле сработало рядом с машинами австралийского посольства, никто из его сотрудников не пострадал, говорится в заявлении главы МИД Австралии Джули Бишоп.

"Сегодня предполагаемый автомобиль с самодельной взрывчаткой был взорван рядом с автомобилями посольства Австралии. Никто из сотрудников посольства не пострадал", — говорится в заявлении.

Взрыв прогремел в пятницу утром в районе Кабула PD9. Ранее сообщалось, что целью взрыва, предположительно, стал конвой иностранных сил. По словам представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, взрывное устройство было заложено в автомобиле. По последним данным, в результате взрыва погибли три человека. По данным телеканала 1TV, пострадали по меньшей мере 22 человека.

На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за взрыв.