Мэр столицы Буркина-Фасо рассказал о целях боевиков, совершивших теракт

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мэр столицы Буркина-Фасо Уагадугу Арман Беуинде подтвердил, что целями террористической атаки в центре города стали посольство Франции и генштаб.

"Речь идет о террористической атаке. Целями стали посольство Франции, а также генштаб, на который напали около десяти боевиков", — рассказал Беуинде изданию Jeune Afrique. По его словам, боевики "подорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой" у входа в здание.

Ранее поступили сообщения о стрельбе и взрывах в центральной части столицы Буркина-Фасо. По данным СМИ, вооруженные люди в масках напали на охранников генштаба. Стрельба и взрывы также были слышны в районе французского посольства. Четверо нападавших нейтрализованы. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в настоящий момент, "по предварительным данным, жертв среди французов нет".