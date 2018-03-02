В НАТО прокомментировали слова Путина об альянсе

БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. НАТО прокомментировала послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявив, что угрозы в адрес стран альянса неприемлемы и контрпродуктивны, тогда как система противоракетной обороны НАТО не направлена против России, заявила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
"Мы отметили послание президента Путина (к Федеральному собранию – ред.) 1 марта. Российские заявления, угрожающие выбрать в качестве мишени союзников (по НАТО — ред.), неприемлемы и контрпродуктивны. Мы неоднократно давали понять, что противоракетная оборона альянса не спроектирована и не направлена против России. Наша система защищает от баллистических ракет, (запущенных — ред.) за пределами евроатлантического пространства", — заявила Лунгеску.
"Все союзники поддерживают соглашения о контроле над вооружениями, которые создают доверие и уверенность во благо всем. Мы продолжаем работать над большей военной предсказуемостью и транспарентностью, в том числе в Совета Россия – НАТО", — заявила официальный представитель НАТО.
В Москве ранее вновь заявили, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений и ее новое оружие не угрожает тому, кто не собирается на нее нападать.