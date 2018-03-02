КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Верховной раде предложили вносить в специальный реестр украинских артистов, которые выступали на территории России, заявил в пятницу вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

Ранее Кириленко сообщил, что законопроект о введении целевого гастрольного сбора в поддержку вооруженных сил Украины с украинских исполнителей, которые гастролируют в России, зарегистрирован в Верховной раде.

По его словам, перед гастролями в РФ все исполнители должны уведомить об этом Службу безопасности Украины, после чего артисты будут вноситься в специальный государственный реестр.

"После этого, на основании этого реестра, на ТВ и на радио будет осуществляться информационное сообщение о том, что этот артист выступает на территории государства-агрессора", — заявил Кириленко в видеообращении, опубликованном на YouTube.

Согласно законопроекту, также вводится 20% сбор, который будут оплачивать организаторы концертов, средства будут перечисляться на счета Минобороны. Кириленко выразил надежду, что до средины июля депутаты примут законопроект.

Парламент Украины 5 октября прошлого года принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в "черный список" Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.