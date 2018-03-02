Украинский генерал сравнил Крым с "непотопляемым авианосцем"

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия наращивает военный потенциал в Крыму, заявил в эфире Радио Hayat генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

После присоединения полуострова к России представители местных властей неоднократно делали заявления об усилении обороны в регионе, напомнил генерал.

"Крым — "неприступная крепость" — это одно название, "непотопляемый авианосец" — это другое название. Однако суть от смены названия не меняется", — сказал Романенко.

Вся новая и модернизированная военная техника — средства ПВО, артиллерия, танки, авиация — завозится в Крым, добавил он.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ известен своими скандальными высказываниями о России. Так, в январе после предложения Владимира Путина передать Украине военную технику из Крыма он заявил, что военные корабли надо проверить на наличие "скрытых подрывных устройств".

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