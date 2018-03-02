Лавров призвал отказаться от деления террористов на "плохих" и "не очень"

Встреча глав МИД РФ и Португалии С. Лаврова и А. Сантуш Силвы

Встреча глав МИД РФ и Португалии С. Лаврова и А. Сантуш Силвы

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Необходимо отказаться от "двойных стандартов" в вопросах борьбы с терроризмом и прекратить делить боевиков на "плохих" и "не очень", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что в целях эффективной борьбы с террористической угрозой на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент РФ Владимир Путин выдвинул инициативу о формировании широкого антитеррористического фронта, которая в полной мере сохраняет свою актуальность и сегодня.

"Последовательно исходим из того, что антитеррористическое сотрудничество следует развивать на основе международного права и под эгидой ООН, как это предусматривает упомянутая российская инициатива. Необходимо преодолеть разобщенность в действиях государств, отказаться от двойных стандартов, от порочной практики деления террористов на "плохих" и "не очень", от попыток их использования для решения узкокорыстных геополитических задач", — сказал Лавров в интервью болгарскому журналу "Международные отношения".

По словам министра, число сторонников принципиальных подходов РФ продолжает увеличиваться.

"В том числе в политических и экспертных кругах Запада, где укрепляется понимание того, что для победы над терроризмом необходимо учиться преодолевать противоречия, ориентироваться на долгосрочную перспективу", — добавил он.