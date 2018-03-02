В ДНР заявили, что ВСУ получают данные для артобстрелов с беспилотника США

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (19)

ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Украинские силовики для подготовки артобстрелов используют данные американского стратегического беспилотника Global Hawk, которые они получают от своих американских партнеров, сообщил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Украинское командование активизировало воздушную разведку на горловском и донецком направлениях. Подготавливаются данные для стрельбы артиллерии с использованием сведений, полученных с беспилотных летательных аппаратов", — сказал Басурин.

Он отметил, что также данные авиаразведки украинские силовики получают "от американских "партнеров", ведущих разведку на Донбассе при помощи стратегического беспилотного летательного аппарата".

"За прошедшую неделю беспилотник Global Hawk трижды отмечался в воздушном пространстве Украины", — добавил Басурин.

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