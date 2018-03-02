В ДНР готовы помочь восстановлению связи "Vodafone-Украина"

ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова содействовать в восстановлении связи украинского сотового оператора "Vodafone-Украина" на территории республики, заявил в пятницу на брифинге министр связи ДНР Виктор Яценко.
"Первая встреча (с представителями "Vodafone-Украина") положительная. С нашей стороны готовность на 100% содействовать процессу (восстановления связи). Мы рады, что пошел, наконец, двусторонний контакт, поскольку до этого компания "Vodafon" полностью отрицала попытки контактов с нами", — сказал Яценко.
Он назвал переговоры по восстановлению связи с представителями компании "Vodafone-Украина" в Минске плодотворными. По его словам, такие встречи и прямые переговоры между специалистами минсвязи ДНР и украинского сотового оператора будут продолжены.
До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.