РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Меркель поставила на "красное": СДПГ решит судьбу Германии и канцлера

16:0102.03.2018
(обновлено: 16:03 02.03.2018)
04590
© AP Photo / Ferdinand OstropКанцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Ferdinand Ostrop

БЕРЛИН, 2 мар — РИА Новости. Более 460 тысяч членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) приняли участие в вотуме по вопросу, войдут ли "красные" в новое правительство ФРГ на правах младшего партнера альянса ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель.

Лидер ХДС, канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© AFP 2018 / Odd Andersen
Блок Меркель и СДПГ пришли к соглашению по коалиции, сообщили СМИ
Подсчет голосов членов партийного базиса, а их, по данным СДПГ, почти 463 тысячи человек, завершается в пятницу. Затем в субботу результаты должны быть переданы в штаб-квартиру СДПГ в Берлине. В воскресенье, 4 марта, итоги будут оглашены. Хватит ли "красным" голосов для "большой коалиции" или Германии предстоят новые парламентские выборы? И сможет ли в этом случае "мамочка Меркель" ("Mutti" Merkel), как называют ее немецкие журналисты, удержаться в кресле канцлера?

Ситуация в Германии. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В "Альтернативе для Германии" назвали будущую правящую коалицию катастрофой
В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В Берлине 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения. По предварительным оценкам, правительство может быть сформировано в марте-апреле.

Ранее съезд немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с Меркель поддержал коалиционное соглашение с социал-демократами, на основе которого будет создано новое правительство страны.

Демонстративный оптимизм

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. 24 января 2018
© AP Photo / Markus Schreiber
Меркель заявила, что решительно настроена сформировать кабмин с СДПГ
Руководство СДПГ настроено демонстративно оптимистично. Новый генсек Ларс Клингбайль заявил таблоиду BILD, что "убежден, что большинство поддержит коалиционное соглашение". Премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер подчеркнула в интервью телеканалу N24, что "у нас нет альтернативы, никто не хочет новых выборов". А будущий председатель СДПГ Андреа Налес, которая должна быть официально избрана на пост 22 апреля на съезде партии, заявила агентству dpa, что итоги "будут лучше, чем многие опасаются", добавив, что никакого "плана Б" у нее нет. По словам экс-главы партии и действующего главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, нет никаких сомнений, что коалиционное соглашение соберет большинство.

Лидер ХДС, канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Промедление с Меркель подобно, или Коалиция как просроченный йогурт
Между тем лидер молодежной организации СДПГ Jusos Кевин Кюнерт, который стал одним из лидеров протеста против "большой коалиции", уверен, что социал-демократы с незначительным перевесом откажутся от идеи новой коалиции с Меркель.

В результате предыдущих выборов в 2013 году была создана именно такая конфигурация правительства. Оппозиция в СДПГ прямо связывает падение рейтингов партии, которые привели в том числе и к исторически низким результатам на выборах 24 сентября 2017 года, с четырехлетней работой в составе кабинета Меркель.

Если скажут "да"

Если в итоге члены СДПГ проголосуют за коалиционное соглашение, то следующим шагом будет переизбрание Меркель на посту канцлера. Оно состоится в бундестаге 14 марта.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине

Руководство СДПГ должно будет объявить до 12 марта, кто возглавит министерства – в коалиционном соглашении указано, что социал-демократы получили портфели МИД, Минфина, Минтруда и социальных вопросов, Минюста, Минсемьи, пожилых людей, женщин и молодежи, а также Минэкологии, охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов.

По данным агентства dpa, бургомистр Гамбурга Олаф Шольц станет вице-канцлером и возглавит министерство финансов. На пост главы МИД обсуждаются кандидатуры действующего министра юстиции Хайко Мааса, действующего министра труда и соцвопросов Катарины Барли и вице-президента бундестага Томаса Оппермана.

Шольцу необходимо будет предложить преемника в Гамбурге – городе, который имеет статус федеральной земли в Германии.

Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
Штайнмайер обсудит с Меркель и Шульцем создание "большой коалиции"

Если скажут "нет"

Если СДПГ все-таки откажется от создания правительства с альянсом ХДС/ХСС, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер должен будет встретиться с действующим канцлером Меркель. Пока что на воскресенье в календаре президента запланирована другая встреча – с членами паралимпийской сборной ФРГ, которая вылетает в корейский Пхенчхан.

Петер Альтмайер. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава канцелярии Меркель исключил возможность сотрудничества с АдГ
Штайнмайер может предложить бундестагу кандидатуру Меркель в качестве канцлера. Голосование может проходить в трех раундах, в последнем Меркель достаточно получить простое большинство. После избрания канцлером она может создать "правительство меньшинства", что означало бы необходимость каждый раз согласовывать с оппозиционными фракциями в бундестаге принятие законов. Ранее альянс ХДС/ХСС отверг возможное сотрудничество с фракциями партий "Альтернатива для Германии" и "Левые".

Штайнмайер может также после избрания Меркель в течение недели распустить бундестаг и назначить новые выборы, которые состоятся в течение 60 дней.

Мартин Шульц. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Шульц принял правильное решение, покинув пост главы СДПГ, считает эксперт
Для СДПГ это будет означать усугубление внутрипартийного кризиса – Налес, как один из авторов коалиционного соглашения, снимет свою кандидатуру на выборах председателя партии, а 28-летний Кюнерт уже заявил, что не готов возглавить социал-демократов. Непонятно, кого СДПГ выставит кандидатом в канцлеры на будущих выборах. После скандального ухода Мартина Шульца с поста главы партии рейтинг партии упал ниже отметки в 20%.

Новые выборы могут положить конец и политической карьере Меркель – оппозиция в Христианско-демократическом союзе прямо требует от нее реформ и выдвижения новых лиц, ответственность за провал в вопросе о формировании правительства понесет также она. Возможно, на выборы партию и альянс поведет новый генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

© AFP 2018 / John MacDougallКанцлер Германии Ангела Меркель
© AFP 2018 / John MacDougall
Канцлер Германии Ангела Меркель
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена