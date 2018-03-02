Меркель поставила на "красное": СДПГ решит судьбу Германии и канцлера

БЕРЛИН, 2 мар — РИА Новости. Более 460 тысяч членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) приняли участие в вотуме по вопросу, войдут ли "красные" в новое правительство ФРГ на правах младшего партнера альянса ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель.

Подсчет голосов членов партийного базиса, а их, по данным СДПГ, почти 463 тысячи человек, завершается в пятницу. Затем в субботу результаты должны быть переданы в штаб-квартиру СДПГ в Берлине. В воскресенье, 4 марта, итоги будут оглашены. Хватит ли "красным" голосов для "большой коалиции" или Германии предстоят новые парламентские выборы? И сможет ли в этом случае "мамочка Меркель" ("Mutti" Merkel), как называют ее немецкие журналисты, удержаться в кресле канцлера?

В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В Берлине 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения. По предварительным оценкам, правительство может быть сформировано в марте-апреле.

Ранее съезд немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с Меркель поддержал коалиционное соглашение с социал-демократами, на основе которого будет создано новое правительство страны.

Демонстративный оптимизм

Руководство СДПГ настроено демонстративно оптимистично. Новый генсек Ларс Клингбайль заявил таблоиду BILD, что "убежден, что большинство поддержит коалиционное соглашение". Премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер подчеркнула в интервью телеканалу N24, что "у нас нет альтернативы, никто не хочет новых выборов". А будущий председатель СДПГ Андреа Налес, которая должна быть официально избрана на пост 22 апреля на съезде партии, заявила агентству dpa, что итоги "будут лучше, чем многие опасаются", добавив, что никакого "плана Б" у нее нет. По словам экс-главы партии и действующего главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, нет никаких сомнений, что коалиционное соглашение соберет большинство.

Между тем лидер молодежной организации СДПГ Jusos Кевин Кюнерт, который стал одним из лидеров протеста против "большой коалиции", уверен, что социал-демократы с незначительным перевесом откажутся от идеи новой коалиции с Меркель.

В результате предыдущих выборов в 2013 году была создана именно такая конфигурация правительства. Оппозиция в СДПГ прямо связывает падение рейтингов партии, которые привели в том числе и к исторически низким результатам на выборах 24 сентября 2017 года, с четырехлетней работой в составе кабинета Меркель.

Если скажут "да"

Если в итоге члены СДПГ проголосуют за коалиционное соглашение, то следующим шагом будет переизбрание Меркель на посту канцлера. Оно состоится в бундестаге 14 марта.

Руководство СДПГ должно будет объявить до 12 марта, кто возглавит министерства – в коалиционном соглашении указано, что социал-демократы получили портфели МИД, Минфина, Минтруда и социальных вопросов, Минюста, Минсемьи, пожилых людей, женщин и молодежи, а также Минэкологии, охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов.

По данным агентства dpa, бургомистр Гамбурга Олаф Шольц станет вице-канцлером и возглавит министерство финансов. На пост главы МИД обсуждаются кандидатуры действующего министра юстиции Хайко Мааса, действующего министра труда и соцвопросов Катарины Барли и вице-президента бундестага Томаса Оппермана.

Шольцу необходимо будет предложить преемника в Гамбурге – городе, который имеет статус федеральной земли в Германии.

Если скажут "нет"

Если СДПГ все-таки откажется от создания правительства с альянсом ХДС/ХСС, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер должен будет встретиться с действующим канцлером Меркель. Пока что на воскресенье в календаре президента запланирована другая встреча – с членами паралимпийской сборной ФРГ, которая вылетает в корейский Пхенчхан.

Штайнмайер может предложить бундестагу кандидатуру Меркель в качестве канцлера. Голосование может проходить в трех раундах, в последнем Меркель достаточно получить простое большинство. После избрания канцлером она может создать "правительство меньшинства", что означало бы необходимость каждый раз согласовывать с оппозиционными фракциями в бундестаге принятие законов. Ранее альянс ХДС/ХСС отверг возможное сотрудничество с фракциями партий "Альтернатива для Германии" и "Левые".

Штайнмайер может также после избрания Меркель в течение недели распустить бундестаг и назначить новые выборы, которые состоятся в течение 60 дней.

Для СДПГ это будет означать усугубление внутрипартийного кризиса – Налес, как один из авторов коалиционного соглашения, снимет свою кандидатуру на выборах председателя партии, а 28-летний Кюнерт уже заявил, что не готов возглавить социал-демократов. Непонятно, кого СДПГ выставит кандидатом в канцлеры на будущих выборах. После скандального ухода Мартина Шульца с поста главы партии рейтинг партии упал ниже отметки в 20%.

Новые выборы могут положить конец и политической карьере Меркель – оппозиция в Христианско-демократическом союзе прямо требует от нее реформ и выдвижения новых лиц, ответственность за провал в вопросе о формировании правительства понесет также она. Возможно, на выборы партию и альянс поведет новый генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.