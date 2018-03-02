В центре столицы Буркина-Фасо нейтрализовали четверых нападавших

ПАРИЖ, 2 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Четверо нападавших в центре столицы Буркина-Фасо Уагадугу нейтрализованы, говорится в сообщении центра правительственной информации страны.

По информации в аккаунте ведомства в Facebook, "целями вооруженного нападения в пятницу стало посольство Франции и генштаб".

"Четверо нападавших на посольство Франции были ликвидированы. Власти призывают население к спокойствию, просят избегать зон перестрелки", — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил телеканалу LCI, что в настоящий момент "по предварительным данным, жертв среди французов нет".

Ранее поступили сообщения о стрельбе и взрывах в центральной части столицы Буркина-Фасо.