В ДНР отбили атаку разведгруппы силовиков

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что ополченцы отбили атаку разведгруппы украинских силовиков в Донбассе, один из них ранен, еще один захвачен в плен.

"На мариупольском направлении противник осуществил боевую вылазку. Разведгруппа численностью 15 человек под прикрытием огня минометов предприняла попытку овладеть нашими позициями на линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Октябрь. Произошло боестолкновение, в ходе которого один из военнослужащих ВС ДНР был ранен, а другой захвачен в плен", — сказал представитель оперативного командования в пятницу журналистам.

По его словам, подразделениям ДНР удалось отразить атаку. "Противник понес потери — двое погибших и не менее двух раненых", — добавил представитель командования.

Оперативное командование обещает принять меры для возвращения попавшего в плен ополченца.