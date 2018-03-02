МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли фотографию располневшего депутата Верховной рады Надежды Савченко. Снимок опубликовала на Facebook украинский адвокат Татьяна Монтян.

Савченко запечатлели в тот момент, когда у нее брали комментарий, поэтому она стоит в профиль, хотя на большинстве фотографий ее можно увидеть только анфас.

"Где-то одиноко зарыдала Ким Кардашьян. И твердо решила никогда, никогда, никогда не голодать", — так адвокат прокомментировала фото, сравнив депутата с американской звездой шоу-бизнеса, известной своими пышными формами.

Пользователи соцсети отметили, что заокеанская знаменитость не идет ни в какое сравнение с украинскими политиками.

"Ким отдыхает", — написала Наталия Лазебная.

"Кардашьян далеко, у нее все накачано, а у нашей — настоящее", — подчеркнула Валентина Заец.

Некоторые отметили, что Савченко набирает вес от "эффективной" работы в Раде, и предложили переименовать парламент в "Откормочную ферму".

"На депутатскую зарплату явно не голодает, а если на минималочке?" — написал Владимир Петров.

"Комбикормом их кормят в Раде, что ли?" — возмутилась Людмила Потапова.

"Вам смешно, а человек пухнет от голода и забот о благе народа", — сыронизировала Оксана Шведов.

Савченко неоднократно привлекала внимание странным внешним видом и неоднозначными высказываниями. Так, в феврале пользователи Сети высмеяли ее выступление в эфире NewsOne, где она появилась в нелепом костюме. В прошлом году, говоря о ситуации на Украине в эфире NewsOne, она 11 раз за 20 секунд нецензурно выругалась.