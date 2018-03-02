МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли фотографию располневшего депутата Верховной рады Надежды Савченко. Снимок опубликовала на Facebook украинский адвокат Татьяна Монтян.
Савченко запечатлели в тот момент, когда у нее брали комментарий, поэтому она стоит в профиль, хотя на большинстве фотографий ее можно увидеть только анфас.
Пользователи соцсети отметили, что заокеанская знаменитость не идет ни в какое сравнение с украинскими политиками.
"Ким отдыхает", — написала Наталия Лазебная.
"Кардашьян далеко, у нее все накачано, а у нашей — настоящее", — подчеркнула Валентина Заец.
"На депутатскую зарплату явно не голодает, а если на минималочке?" — написал Владимир Петров.
"Комбикормом их кормят в Раде, что ли?" — возмутилась Людмила Потапова.
"Вам смешно, а человек пухнет от голода и забот о благе народа", — сыронизировала Оксана Шведов.
Савченко неоднократно привлекала внимание странным внешним видом и неоднозначными высказываниями. Так, в феврале пользователи Сети высмеяли ее выступление в эфире NewsOne, где она появилась в нелепом костюме. В прошлом году, говоря о ситуации на Украине в эфире NewsOne, она 11 раз за 20 секунд нецензурно выругалась.