В Еврокомиссии пообещали "твердый ответ" на введение пошлин США

БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия может в среду, 7 марта, принять решение по ответным мерам в связи с введением США ввозных пошлин на сталь и алюминий, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Александр Винтерштайн на брифинге в пятницу.

"Мы готовы отреагировать быстро, твердо и пропорционально на основе правил ВТО…. У Еврокомиссии есть готовые ответные меры в отношении США, чтобы сбалансировать ситуацию, совет еврокомиссаров обсудит это на следующей неделе. Мы будем следить за рынком очень внимательно, и если будет волна импорта в ЕС стальной продукции, мы предложим меры, чтобы сохранить стабильность рынка Евросоюза…. У нас есть возможность оценить и обсудить ситуацию и принять дальнейшие решения в (будущую) среду", — сказал он.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. ЕК выразила глубокое сожаление в связи с этим заявлением Трампа.